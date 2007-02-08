Уполномоченным по правам человека избрали Карпачеву

Нина КАРПАЧЁВА избрана Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” такое решение проголосовали 253 народных депутата.

Как сообщил журналистам член счетной комиссии Евгений ФИЛИНДАШ, “за” Евгения ЗАХАРОВА проголосовало 152 народных депутата.

Как известно для результативного голосования необходимо 226 голосов.

Голосование происходило в тайном режиме бюллетенями.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября 2006 г. парламент прекратил полномочия Н.КАРПАЧЁВОЙ как Уполномоченного ВР по правам человека в связи с ее избранием народным депутатом. Согласно действующему законодательству, кандидатуры на эту должность должны быть поданы в 20-дневной срок. Н.КАРПАЧЁВА занимала должность Уполномоченного ВР по правам человека с 1998 года.

14 декабря фракция “Наша Украина” на заседании поддержала предложение президиума партии относительно кандидатуры известного правозащитника, руководителя Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгения ЗАХАРОВА на должность Уполномоченного ВР.

15 декабря председатель ВР Александр МОРОЗ внес в парламент кандидатуру Н.КАРПАЧЁВОЙ на должность Уполномоченного ВР по правам человека.

Справка УНИАН. Н.КАРПАЧЁВА родилась 12 августа 1957 года в Молдове. Закончила юридический факультет Киевского университета им. Т.Шевченко и Академии общественных наук в Москве.

Н.КАРПАЧЁВА – кандидат юридических наук, член Высшей квалификационной комиссии судей Украины, заслуженный юрист Украины.

Избиралась народным депутатом Украины второго созыва. С апреля 1998 г. по ноябрь 2006 г. - Уполномоченный ВР Украины по правам человека.