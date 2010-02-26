Черновецкому принесли тушку индейки

Около 300 человек пикетируют Киевсовет с требованием отменить приватизацию Житнего и Владимирского рынков.

Как передает корреспондент УНИАН, под мэрией собрались представители Блока Виталия Кличко «Фронта перемен» и работники указанных рынков. Они держат плакаты с надписями «Олигархи, буржуи, прочь руки от Житнего рынка!» и ««Олигархи, буржуи, прочь руки от Владимирского рынка!».

Участники пытаются передать в мэрию через ее представителя тушку индейки, «чтобы представители городской власти были сытыми и нежадными».

Также у стен мэрии собрались представители общины Киева, которые выступают против незаконной застройки города. Они держат плакаты с призывом «Власть! Защити историческое наследие от уничтожения!».

К пикетчикам вышел депутат Киевсовета Виталий КЛИЧКО.

Он пообещал, что депутаты его блока сегодня на сессии Киевсовета будут настаивать на решении вопроса приватизации Житнего и Владимирского рынков.

В.КЛИЧКО отметил, что и Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, и секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ должны выйти к киевлянам и объяснить свое решение о продаже этих рынков.

В.КЛИЧКО также заявил, что сегодня депутаты снова собираются “раздавать землю Киева, а не заниматься неотложными вопросами, которые волнуют жителей столицы”. Так, по его словам, на сегодня запланирована раздача 234 земельных участков в Голосеевском районе. «Это лес первой категории», - сказал В.КЛИЧКО.

Общаясь с киевлянами, В.КЛИЧКО выразил надежду, что новый Президент Украины не будет повторять ошибок предыдущего и встанет на защиту интересов киевлян.

Лидер Блока Кличко напомнил об одном из последних указов экс-президента Виктора ЮЩЕНКО, согласно которому Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ “дано право быть одним из тех людей, кто руководит юстицией в стране” (Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ указом от 24 февраля назначен на должность члена Высшего совета юстиции – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, сегодня Киевсовет собирается рассмотреть вопрос отмены приватизации Владимирского и Житнего рынков.