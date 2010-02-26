Львовян возмутил молебен Януковича с Кириллом

Прямая трансляция инаугурации президента в центре Львова, которая была предварительно запланирована, не состоялась. А глава областной администрации и мэр города проигнорировали торжества.

В последний день сторонники Виктора Януковича отказались от прямой трансляции инаугурации нового президента в центре Львова. Как они объясняют, из-за возможных провокаций. На пути планов стали их политические оппоненты, которые заявили о проведении своих акций в этот день и на этом же месте. И никаких массовых мероприятий никто не проводил.

Партия регионов аргументировала это кризисом в государстве, другие политические силы – безразличием к событию. «Я не смотрел, потому что мне это было неинтересно, и большинство мыслящих львовян де-факто проигнорировали», - заметил в интервью «Немецкой волне» культуролог, главный редактор журнала «Ї» Тарас Возняк.

Большинство львовян, которые таки смотрели церемонию инаугурации, либо шутили, либо возмущались. Не скрывает возмущения и правозащитник, публицист Мирослав Маринович. Он считает, что новый президент должен был продолжить традицию предшественников и провести общий молебен предстоятелей разных церквей в Соборе cв. Софии за успех президентства.

«Для меня было важно видеть его во время молебна, для меня было грустно смотреть, что его благословил патриарх Московский, и не потому, что это его духовный лидер, это скорее выглядело – знайте, кто здесь «хозяин», - заметил Маринович.

И прибавил, отсутствие совместной молитвы доказывает, что Янукович воспринимает себя не как президента всего украинского народа, в который входят верующие разных церквей и религий, а как президента верующих московского патриархата.