Наша Украина заблокировала трибуну и президиум ВР

Фракция «Наша Украина» блокирует парламентскую трибуну и президиум Верховной Рады, требуя снять с рассмотрения вопрос об освобождении от должности судьи Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области Владимира МОНИЧА.

Сегодня в повестке дня ВРУ есть вопрос об избрании и освобождении судей.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь лидера фракции «Наша Украина» Вячеслава КИРИЛЕНКО Александр БАБАК, среди судей, которых рекомендуется освободить от должности, есть и судья В.МОНИЧ.

Фракция «Наша Украина» считает «политической расправой» над судьей Мукачевского горрайонного суда Владимиром МОНИЧЕМ внесение сегодня вопроса о его освобождении от должности на рассмотрение парламента.

Об этом сказал в интервью журналистам лидер фракции “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что в связи с этим фракция и блокирует трибуну и президиум парламента.

Как сообщал УНИАН, 22 января судья Мукачевского горрайонного суда В.МОНИЧ вынес решение об обеспечении иска народного депутата И.КРИЛЯ, в соответствии с которым было запрещено Председателю ВР подписывать Закон Украины «О Кабинете Министров Украины», принятом на заседании парламента 12 января 2007 года. Кроме того, Верховной Раде Украины, ее аппарату, управлению и службам, должностным и служебным лицам, любым другим физическим или юридическим лицам, в том числе органам государственной власти и местного самоуправления, было запрещено подавать для опубликования отмеченный закон, а редакциям газет «Голос Украины», «Урядовий кур‘єр», редакциям печатных изданий «Офіційний вісник України», «Відомості Верховної Ради України», любым другим физическим или юридическим лицам, в том числе органам государственной власти и местного самоуправления, было запрещено публиковать Закон Украины, принятый Верховной Радой на заседание 12 января.

7 февраля Высший совет юстиции принял решение о внесении представления в Верховную Раду Украины об освобождении за нарушение присяги судьи Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области В.МОНИЧА.