Американский сенатор призывает Европу способствовать вступлению Украины в ЕС

Джордж МАК-КЕЙН

Американский сенатор Джордж МАК-КЕЙН призывает Европейский Союз активизировать работу, которая способствовала бы вступлению Украины в НАТО и ЕС. Об этом идет речь в интервью сенатора газете «Зюддойче сайтунг» за 8 февраля.

Дж.МАК-КЕЙН отмечает, что евроатлантическое сообщество заинтересовано в Украине как надежном партнере. И Германия, по его мнению, должна играть в этом важную роль.

Впрочем, убежден американский сенатор, Киев должен самостоятельно принимать основополагающие решения по стратегическому развитию Украины. «Если украинское правительство решит продолжать курс реформ, Запад должен способствовать вступлению Украины в НАТО и ЕС. Сейчас же нужно поддерживать экономические реформы, реформы в сфере государственного управления и образования, что позволит следующему поколению украинцев чувствовать себя частью западного сообщества», - подчеркивает сенатор.

Дж.МАК-КЕЙН поприветствовал готовность ЕС начать переговоры с Украиной о либерализации торговых отношений, а также об участии в совместных проектах по диверсификации энергоресурсов.

Также, по мнению сенатора, если Запад намерен развивать надежные отношения с Восточной Европой, как того требует федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, то необходимо создать новое основание для евроатлантического сотрудничества. Предложенный А.МЕРКЕЛЬ общий трансатлантический внутренний рынок, считает сенатор, может стать важной основой для этого. Кроме того, добавил он, Западу также нужна общая энергетическая политика для сотрудничества с Россией и каспийским регионом.

“Совместными усилиями Запад должен заботиться о соседствующих с Евросоюзом Украине, Молдове и Грузии, чтобы помочь этим странам в укреплении экономики и развитии демократии. Нужно совместно заботиться, чтобы не допустить конфликтов в регионе Черного моря, а также четко определиться, что партнерство с Россией может развиваться только на основе общих ценностей”, - отмечает Дж.МАК-КЕЙН.

Также он выразил мнение, что Запад должен подать российскому руководству четкий сигнал о том, что без поддержки Россией евроатлантических демократических ценностей эта страна не может рассчитывать на настоящее партнерство с Западом.