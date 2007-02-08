Тимошенко обменяла Томенко на Огрызко и Короля?

Фракция БЮТ будет голосовать за кандидатуры Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины и Виктора КОРОЛЯ на должность председателя Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сказала в интервью журналистам, отвечая на вопрос о наличии договоренности с «Нашей Украиной» о том, что БЮТ будет голосовать за эти кандидатуры в обмен на голосование «Нашей Украины» за кандидатуру Николая ТОМЕНКО на должность заместителя Председателя ВР. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, «мы приняли решение голосовать за эти кандидатуры».

Кроме того, она выразила убеждение, что сегодня ВР поддержит кандидатуру Н.ТОМЕНКО на должность вице-спикера. Она сказала, что кандидатура Н.ТОМЕНКО согласована с фракцией «Наша Украина». По ее словам, он будет представлять оппозиционные силы.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде уже объявлено тайное голосование бюллетенями за кандидатуры на должность Уполномоченного ВР по правам человека и за кандидатуру Н.ТОМЕНКО на должность заместителя Председателя парламента.