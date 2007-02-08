Ющенко поедет в Польшу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует в марте осуществить визит в Польшу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге посол Польши в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ.

Он отметил, что главным во время визита будет обсуждение вопроса энергетического сотрудничества.

По словам посла, "мы хотим выяснить некоторые моменты по Одесса-Броды, по энергетическим вопросам, есть проблема координации также со странами Закавказья, есть также вопросы и газовых магистралей".

Я.КЛЮЧКОВСКИЙ также напомнил, что Польша и Украина выступили с инициативой проведения энергетического саммита для некоторых стран мира. "Разговоры будут идти главным образом именно об этом", - добавил посол.