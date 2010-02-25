У Литвина возмущены «истериками» Тимошенко

Народный депутат Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ (фракция Блока Литвина) заявляет, что будет голосовать за резолюцию недоверия правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

С.ГРИНЕВЕЦКИЙ отметил: «Я лично буду голосовать», и не исключил, что фракция Блока Литвина также может проголосовать за это решение.

Вместе с тем первый заместитель лидера фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что сегодня на заседании фракции окончательное решение по данному вопросу не было принято, и председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН должен провести переговоры о коалиции в парламенте со всеми ее возможными участниками.

С.ГРИНЕВЕЦКИЙ подверг критике действия нынешнего правительства. Он назвал их «абсолютно неадекватными». По его словам, на сегодня нет никаких объяснений того, почему в Верховную Раду Украины правительство все же не внесло проект государственного бюджета на 2010 год.

По словам С.ГРИНЕВЕЦКОГО, «после этих истерик, после того как легитимный премьер-министр заявляет в обращении к народу, что не признает Президента, когда весь мир признает, я не могу оставаться, фракция не может оставаться».

На уточняющий вопрос, идет ли речь о возможности остаться в коалиции НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина, С.ГРИНЕВЕЦКИЙ отметил, что пока речь не идет о выходе из коалиции. По его словам, «может же быть совсем другой вариант».

«Ну вот есть проект коалиционного соглашения, который Партия регионов как оппозиционная сила предложила всем. Все читают, НУ-НС может согласиться, Блок Литвина может согласиться, а БЮТ не согласится и выходит из коалиции, так мы присоединим фракцию Партии регионов к действующей коалиции », - отметил он.