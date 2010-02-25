У Литвина возмущены «истериками» Тимошенко
Гриневецкий будет голосовать за отставку
Народный депутат Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ (фракция Блока Литвина) заявляет, что будет голосовать за резолюцию недоверия правительству.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.
С.ГРИНЕВЕЦКИЙ отметил: «Я лично буду голосовать», и не исключил, что фракция Блока Литвина также может проголосовать за это решение.
Вместе с тем первый заместитель лидера фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что сегодня на заседании фракции окончательное решение по данному вопросу не было принято, и председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН должен провести переговоры о коалиции в парламенте со всеми ее возможными участниками.
С.ГРИНЕВЕЦКИЙ подверг критике действия нынешнего правительства. Он назвал их «абсолютно неадекватными». По его словам, на сегодня нет никаких объяснений того, почему в Верховную Раду Украины правительство все же не внесло проект государственного бюджета на 2010 год.
По словам С.ГРИНЕВЕЦКОГО, «после этих истерик, после того как легитимный премьер-министр заявляет в обращении к народу, что не признает Президента, когда весь мир признает, я не могу оставаться, фракция не может оставаться».
На уточняющий вопрос, идет ли речь о возможности остаться в коалиции НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина, С.ГРИНЕВЕЦКИЙ отметил, что пока речь не идет о выходе из коалиции. По его словам, «может же быть совсем другой вариант».
«Ну вот есть проект коалиционного соглашения, который Партия регионов как оппозиционная сила предложила всем. Все читают, НУ-НС может согласиться, Блок Литвина может согласиться, а БЮТ не согласится и выходит из коалиции, так мы присоединим фракцию Партии регионов к действующей коалиции », - отметил он.