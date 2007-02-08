Турчинов назвал людей, которые хотят подвинуть Томенко

Фракция БЮТ в Верховной Раде Украины надеется, что «Наша Украина» поддержит Николая ТОМЕНКО на должность заместителя председателя ВР, несмотря на заявления членов этой фракции, что они видят на этом посту своих представителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил заместитель лидера фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

По его словам, БЮТ имеет информацию, что на должность вице-спикера претендуют два народных депутата от «Нашей Украины».

Кроме того, отметил депутат, к нему лично подходил член фракции «Наша Украина» Александр ТРЕТЬЯКОВ и настаивал, чтобы на эту должность был выдвинут Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

«Ко мне подходил Александр ТРЕТЬЯКОВ и требовал, что должен быть БЕССМЕРТНЫЙ на этом посту, и тогда они будут с нами дружить», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Кроме того, А.ТУРЧИНОВ отметил, что желание занять место вице-спикера в разговорах выразил и член фракции «Наша Украина» Анатолий МАТВИЕНКО.

«Кроме удивления, такая позиция у меня ничего не вызывает», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что «Наша Украина» и БЮТ проводили обсуждение вопроса избрания вице-спикера на уровне политических советов. «Мы имеем надежду, что они не пойдут по пути предательства, не бросят своих политических союзников», - добавил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня до 14.00 должно начаться голосование относительно избрания заместителя председателя Верховной Рады и Уполномоченного ВР по правам человека.

Голосование по этим вопросам будет длиться 1,5 часа - до 15.30.

На пост вице-спикера внесена одна кандидатура – народного депутата Н.ТОМЕНКО.

Председатель счетной комиссии Я.СУХИЙ отметил, что каждый народный депутат должен лично получать бюллетени для голосования, предъявляя при этом членам счетной комиссии депутатское удостоверение.