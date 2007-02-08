Регионы отблагодарят Тимошенко за закон о Кабмине
12:54, 08 февраля 2007Политика
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В парламенте избирают вице-спикера
|Василий КИСЕЛЁВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил заместитель лидера фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЁВ.
Он отметил, что такая позиция фракции связана с тем, что фракция БЮТ поддержала антикризисную коалицию в преодолении вето на закон о Кабинете Министров. Поэтому, по словам депутата, фракция считает целесообразным проголосовать за кандидатуру Н.ТОМЕНКО.
Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты путем голосования бюллетенями будут избирать вице-спикера ВР. На эту должность претендует Н.ТОМЕНКО.
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