Регионы отблагодарят Тимошенко за закон о Кабмине

Василий КИСЕЛЁВ

Фракция Партии регионов поддержит кандидатуру народного депутата с БЮТ Николая ТОМЕНКО на должность заместителя председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил заместитель лидера фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЁВ.

Он отметил, что такая позиция фракции связана с тем, что фракция БЮТ поддержала антикризисную коалицию в преодолении вето на закон о Кабинете Министров. Поэтому, по словам депутата, фракция считает целесообразным проголосовать за кандидатуру Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты путем голосования бюллетенями будут избирать вице-спикера ВР. На эту должность претендует Н.ТОМЕНКО.