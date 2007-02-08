Янукович оценивает шансы Огрызко 50 на 50

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что шансы на назначение Владимира ОГРЫЗКО министром иностранных дел – 50 на 50.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр сообщил журналистам.

Также В.ЯНУКОВИЧ отметил, что на уровне правящей коалиции еще не было консультаций по поводу назначения Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел.

При этом В.ЯНУКОВИЧ добавил, что сейчас его шансы можно расценивать как 50 на 50.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, у этой кандидатуре «есть плюсы, есть и минусы». Он отметил, что “появились обстоятельства, которые огорчают представителей коалиции относительно кандидатуры В.ОГРЫЗКО”. В частности, премьер рассказал, что появилась информация о том, что во время визита украинской делегации в Россию в прошлом году В.ОГРЫЗКО общался с российскими должностными лицами на украинском языке через переводчика. Впрочем, В.ЯНУКОВИЧ добавил, что он не знает, было ли это на самом деле. Поэтому, по его мнению, «надо много чего выяснить».

Премьер-министр также сообщил, что коалиция не рассматривала вопрос о предложенной Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО кандидатуры Виктора КОРОЛЯ на должность председателя Службы безопасности Украины.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли быть освобожден от должности министра обороны Анатолий ГРИЦЕНКО из-за конфликта с председателем ВР Александром МОРОЗОМ, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что «по А.ГРИЦЕНКО ситуация этическая». Он добавил, что этот вопрос касается не только А.ГРИЦЕНКО, это комплексный вопрос. По словам премьера, нельзя ничего оскорбительного говорить о высокопоставленных должностных лицах. «Вы слышали, чтобы я что-то оскорбительное говорил о Президенте?», - спросил В.ЯНУКОВИЧ у журналистов. «Демократия – это не означает беспредел», - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Президент Украины В.ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду представление о назначении В.ОГРЫЗКО министром иностранных дел.