Ющенко поделил всю власть с Тимошенко?

Парламентские фракции «Наша Украина» и БЮТ распределили руководящие посты в Верховной Раде следующего созыва и Кабинете министров.

Об этом пишет газета «Коммерсант-Украина» в № 19 от 8 февраля с.г.

Как сообщает издание, вчера в его распоряжении оказались документы, свидетельствующие о наличии принципиальных договоренностей между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО. Согласно тексту проекта соглашения "О создании коалиции объединенной оппозиции в Верховной Раде V созыва" между фракциями "Наша Украина" и БЮТ, кроме согласованных действий фракций "Наша Украина" и БЮТ в Верховной Раде V созыва, стороны договорились о распределении руководящих постов в Верховной Раде VI созыва и Кабинете министров. «Содержание межфракционного соглашения четко говорит о готовности Президента поддержать инициативы Юлии ТИМОШЕНКО по роспуску нынешнего парламента», - утверждает «Коммерсант».

Документ датирован 2 февраля 2007 года и разработан информационно-аналитической службой "Нашей Украины". Как стало известно газете, уже 5 февраля, когда состоялась встреча Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЮЩЕНКО, «госпожа ТИМОШЕНКО пообещала Президенту подписать этот документ вместе с лидером фракции НУ Вячеславом КИРИЛЕНКО в обмен на ряд уступок со стороны главы государства. Одной из них стало подписание Виктором ЮЩЕНКО закона об императивном мандате для депутатов местных советов». Издание напоминает, что тогда позиция Президента вызвала неоднозначную реакцию в совете блока «НУ», члены которого отказались признавать факт существования соглашения "Нашей Украины" с БЮТ. "Есть договоренность по поводу того, что должна быть координация действий (между фракциями)", – заявил газете народный депутат Павел ЖЕБРИВСКИЙ. – Возможность создания коалиции оппозиционных сил пока не рассматривается.

Однако, пишет «Коммерсант», как следует из документа, речь идет больше чем о простой координации действий. Соглашение между "Нашей Украиной" и БЮТ, о котором неизвестно рядовым представителям этих политических сил, занимает 117 страниц печатного текста. Часть его составляют четыре приложения к соглашению, в котором стороны оговаривают распределение руководящих постов в Верховной раде VI созыва и Кабинете министров, как будто перевыборы в парламент уже состоялись и «НУ» совместно с БЮТ получили большинство мест в новой Раде.

"Субъекты коалиции участвуют в формировании коалиционного правительства и распределении должностей независимо от результатов очередных или внеочередных выборов на паритетных условиях (50:50)",– говорится в соглашении. Исключение, согласно приложению №1, составляют только четыре должности, которые на пять лет закрепляются за определенной политической силой. Так, БЮТ получает пост премьер-министра и первого заместителя председателя Верховной Рады, а "Наша Украина" – должности председателя Верховной Рады и первого вице-премьера. Согласно документу, такое распределение должностей исключает возможность присоединения к будущей коалиции "Нашей Украины" и БЮТ какой-либо другой политической силы, пишет «Коммерсант».

По информации газеты, с проектом договора знакомы лидеры всех партий, входящих в блок "Наша Украина". Против такого распределения портфелей во фракции «НУ» выступили только двое из шести партийных лидеров – председатель Партии промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ и лидер УРП "Собор" Анатолий МАТВИЕНКО назвали составление приложений к соглашению, "мягко говоря, преждевременными".

Тем не менее, продолжает издание, как следует из приложения №2, участники будущей коалиции предполагают восстановить в правительстве должность вице-премьера по вопросам региональной политики и кадрам, которую в кабинете Ю.ТИМОШЕНКО занимал Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ. В то же время посты министров обороны и иностранных дел, главы СБУ и генпрокурора, а также губернаторов в перечне должностей, подлежащих распределению между участниками коалиции, не значатся. "Назначение на эти посты и увольнение с них осуществляется по результатам консультаций между Президентом и коалицией", – сказано в приложении. Согласно приложению №3, в будущем парламенте «НУ» и БЮТ предполагают распределить между собой все без исключения руководящие места, во всех 26 комитетах Верховной Рады.

«Коммерсант» напоминает, что о возможности проведения досрочных выборов в последнее время говорили как представители "Нашей Украины", так и БЮТ. При этом никто из них официально не может объяснить, что может стать юридическим основанием для роспуска нынешнего созыва Верховной Рады. При этом «Коммерсант» напоминает, что на данный момент в Конституционном Суде находится представление относительно легитимности правительства и коалиции, при удовлетворении которого у Президента может появиться законное основание для роспуска парламента.