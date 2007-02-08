Порошенко заказали российские конкуренты?

В России “запретили” Петра Порошенко. Народный депутат может только догадываться, что стало причиной его выдворения: бизнес или политическая месть.

В последний раз Порошенко был в России в середине декабря прошлого года. Тогда он беспрепятственно добрался до Нижегородской области, где вместе с другими членами украинской делегации участвовал в закладке первого камня автозавода. В этот проект концерн “Богдан”, контролируемый депутатом Порошенко, совместно с компанией “Укравто” намеревался вложить более 700 млн. долларов.

Происки конкурентов — одна из наиболее вероятных причин “удара” по Порошенко. Строительство завода должно начаться с февраля этого года. Заинтересованных в неудачах нового детища на больших просторах России искать сложно. В этой связи на виду лишь два события. В конце января сообщалось, что в 2007 году “Крайслер” в Нижнем Новгороде запустит свое производство на 65 тыс. автомобилей. Также ряд российских СМИ указывали на запланированное строительство под Санкт-Петербургом японских заводов “Тойота” и “Ниссан” производительностью по 50 тыс. машин в год каждый. Указывалось также, что несколькими месяцами ранее “Тойота” планировала строить мощности на месте украинских автопроизводителей под Нижним Новгородом. А в понедельник появилась еще одна информация, что компания Volvo может разместить свой завод по производству грузовых автомобилей под Великим Новгородом. Проектная мощность предприятия составляет 30 тыс. автомобилей, приблизительно как у украинских инвесторов.

Однако на автопроизводстве российские интересы Порошенко не останавливаются. Поэтому есть и “шоколадный” фактор. Как известно, подконтрольный Порошенко концерн Roshen обладает контрольным пакетом акций Липецкой шоколадной фабрики “Ликонф” — очень мощного производителя на кондитерском рынке РФ. По словам источника, близкого к СБУ, это не единственный “сладкий актив” в России, к которому депутат имеет отношение. Якобы, кроме Липецка, Порошенко имеет бизнес-интересы еще и в Брянске, Москве и Санкт-Петербурге.

Укррудпром