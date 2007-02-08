Бродского в Киевсовете лишили слова на 10-й минуте сессии

Киевский городской совет лишил внефракционного депутата Киевсовета Михаила Бродского слова на время пленарного заседания 8 февраля. За такое решение проголосовали 50 депутатов при необходимых 50.

В частности, после открытия сессии Бродский взял слово и призвал киевлян наблюдать, как Киевсовет будет делить земельные участники во время сессии.

Депутат также заявил, что некоторые зарегистрированные по карточкам депутаты Киевсовета физически в сессионном зале не присутствуют.

Он призвал секретаря Киевсовета Олеся Довгого исключить возможность голосования отсутствующих депутатов.

После этого депутат Киевсовета от фракции Партии регионов Олег Шевченко предложил поставить на голосование вопрос о лишении Бродского слова.

После голосования Довгий заявил, что это процедурный вопрос и для его принятия достаточно 50 голосов.

«Михаил Юрьевич, прошу быть более осторожным в своих высказываниях», - обратился Довгий к Бродскому.

Основной вопрос, который стоит в повестке дня сегодняшнего заседания, касается снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в столице в среднем в 1,9 раза. Кроме того, депутаты планируют рассмотреть 107 земельных вопросов относительно передачи и продажи земли.

Обком со ссылкой на Украинские новости