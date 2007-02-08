Социалисты намекают Гриценко об отставке и медосмотре

Фракция Социалистической партии Украины опять требует от министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО извинений «за клевету в адрес Председателя ВР» Александра МОРОЗА.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким заявлением на сессии ВР сегодня выступил заместитель руководителя фракции СПУ Ярослав МЕНДУСЬ.

Он заявил, что 25 января 2007 года А.ГРИЦЕНКО «в хамской форме обвинил Председателя парламента в лоббировании чьих-то интересов в вопросе передачи имущества Одесского института сухопутных войск».

По словам Я.МЕНДУСЯ, министр обороны «из небесспорных соображений его ликвидировал, и теперь имеет большое желание реализовать здания и имущество этого учреждения». Депутат утверждает, что во время визита А.МОРОЗА в Одессу к нему официально обратились с просьбой поддержать инициативу местных депутатов о передаче имущества расформированного института в подчинение Министерства образования Украины. По его словам, А.МОРОЗ обратился к премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой рассмотреть данный вопрос в соответствии с законодательством Украины.

В то же время, заявляет Я.МЕНДУСЬ, А.ГРИЦЕНКО решил превратить эту ситуацию в скандал. «Беспардонно министр бросил ни чем не обоснованное обвинение в адрес А.МОРОЗА». По его словам, после вчерашнего замечания по этому поводу В.ЯНУКОВИЧА «министр вдруг выдумал очередную басню и заявил, что якобы Председатель парламента Александр МОРОЗ выступил против него с какими-то обидными обвинениями, но никаких фактов в подтверждение своих слов не привел».

Кроме того, Я.МЕНДУСЬ отметил, что А.ГРИЦЕНКО подчеркивает, что он получил военное образование в американском военном вузе. По словам депутата от СПУ, если бы американский офицер и министр обороны начал «нести подобные глупости в адрес руководства или распространять слухи о подрыве обороноспособности своей страны, при этом в течение двух лет отвечая за ее укрепление, вероятно, дело завершилось бы не только его отставкой, но и медицинским осмотром».

«О какой чести офицера может говорить человек, у которого не хватает мужества отвечать за свои слова», - отметил Я.МЕНДУСЬ. Он подчеркнул, что если А.ГРИЦЕНКО имеет факты о незаконном лоббировании должностными лицами своих интересов, то он должен передать все материалы в компетентные органы, «а не болтать».

Как сообщал УНИАН, находясь 24 января в Одессе, Председатель Верховной Рады А.МОРОЗ сообщил, что направил в Кабинету Министров письмо, в котором просит защитить интересы государства при распределении зданий и сооружений Одесского института Сухопутных войск. А.МОРОЗ также выразил надежду, что это имущество будет передано Министерству образования и науки.

25 января министр обороны А.ГРИЦЕНКО отметил, что заявление А.МОРОЗА о необходимости передачи имущества Одесского института сухопутных войск Министерству образования и науки является некомпетентным.

7 февраля А.ГРИЦЕНКО заявил, что считает исчерпанным свой информационный конфликт с А.МОРОЗОМ. «Я готов отозвать свое заявление, если первым свое заявление отзовет А.МОРОЗ, поскольку он первым сделал заявление», - сказал министр.

8 февраля Аппарат ВРУ распространил заявление о необоснованности претензий А.ГРИЦЕНКО к А.МОРОЗУ.