Вице-спикером Томенко может стать сегодня

Народные депутаты Украины поддержали предложение фракции Блока Юлии Тимошенко и включили в повестку дня на сегодня вопроса об избрании заместителя председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” это решение проголосовали 342 из 444 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

В данное время кандидат на эту должность, депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО выступает с трибуны парламента и отвечает на вопросы народных депутатов Украины.