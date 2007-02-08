Вице-спикером Томенко может стать сегодня
11:05, 08 февраля 2007Политика
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Депутаты включили вопрос в повестку дня
Народные депутаты Украины поддержали предложение фракции Блока Юлии Тимошенко и включили в повестку дня на сегодня вопроса об избрании заместителя председателя Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, “за” это решение проголосовали 342 из 444 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
В данное время кандидат на эту должность, депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО выступает с трибуны парламента и отвечает на вопросы народных депутатов Украины.
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