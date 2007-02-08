Нардеп-регионал: Тимошенко приснилась договоренность с коалицией

Фракция Блока Юлии Тимошенко будет настаивать на включении в повестку дня сегодняшнего заседания вопроса об избрании вице-спикера парламента.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил член фракции БЮТ Александр КОВТУНЕНКО.

Он напомнил, что фракция БЮТ намерена выдвигать на эту должность народного депутата Николая ТОМЕНКО.

Отвечая на вопрос, есть ли договоренность с антикризисной коалицией относительно поддержки кандидатуры Н.ТОМЕНКО, А.КОВТУНЕНКО отметил, что «у коалиции есть понимание, что необходимо, чтобы оппозиция имела свое влияние в ВР».

В то же время, член фракции Партии регионов Виктор ТИХОНОВ отметил, что на данный момент между оппозицией и коалицией нет никакой договоренности об избрании вице-спикера от БЮТ. «Это им приснилось», - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН сегодня народные депутаты Украины отказались включить в повестку дня вопрос об избрании заместителя председателя Верховной Рады.

“За” данное решение проголосовали только 102 (при необходимых 226 голосах – УНИАН) из 406 зарегистрированных в зале.

Председатель ВР Александр МОРОЗ отметил, что лидерам фракций необходимо собраться и договориться по поводу данного вопроса.