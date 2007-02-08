У Мороза считают, что Гриценко записался в политтехнологи

Претензии министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО относительно того, что вроде бы председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ когда-то делал оскорбительные высказывания в адрес А.ГРИЦЕНКО, тем более, делал какие-либо заявления, ничем необоснованы.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Аппарата Верховной Рады Украины, переданной УНИАН.

“Вызывает сомнение то, что А.ГРИЦЕНКО как министр украинского правительства, осознает степень ответственности за свои слова. Председатель парламента никогда не допускал и не допускает оскорбительных заявлений ни в адрес министра, ни в адрес любого другого гражданина Украины”, - отмечается в заявлении.

В Аппарате ВР считают, что “те, ничем не обоснованные выступления, которые продолжает делать А.ГРИЦЕНКО, показывают, что попытка дискредитации председателя парламента Украины с его стороны не является случайной”. В Аппарате парламенте сожалеют, “что министр обороны использует свой высокий официальный статус для дестабилизации отношений между правительством и парламентом. Вряд ли занятие черным пиаром и политическими технологиями входят в его компетенцию”.

Как сообщал УНИАН, находясь 24 января в Одессе, председатель Верховной Рады А.МОРОЗ сообщил, что направил Кабинету министров письмо, в котором просит защитить интересы государства при распределении зданий и сооружений Одесского института Сухопутных войск. А.МОРОЗ также выразил надежду, что это имущество будет передано Министерству образования и науки.

25 января министр обороны А.ГРИЦЕНКО отметил, что заявление А.МОРОЗА о необходимости передачи имущества Одесского института сухопутных войск Министерству образования и науки являются некомпетентными.

7 февраля А.ГРИЦЕНКО заявил, что считает исчерпанным свой информационный конфликт с А.МОРОЗОМ. «Я готов отозвать свое заявление, если первым свое заявление отзовет А.МОРОЗ, поскольку он первым сделал заявление», - сказал министр.