Тимошенко назвала заявление Еханурова «бурятскими сказками»

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО назвала «бурятскими сказками» заявление депутата из фракции «Нашей Украины» Юрия ЕХАНУРОВА о проведении работы по объединению БЮТ с Социал-демократической партией Украины (объединенной).

Это она сказала в эфире программы «Время» на 5-м канале.

«Это бурятские сказки. Хао-бао знаете? Набор слов в прямом эфире. Могу с уверенностью вам сказать, что наша политическая сила вообще самодостаточная» - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, накануне Ю.ЕХАНУРОВ заявил, что на базе блока и партии «Батькивщина» можно создать идеальную социал-демократическую силу. “На базе партии «Батькивщина» можно создать социал-демократическую силу, для этого им надо объединиться с СДПУ(о), что они сейчас и делают. Работа ведется”, - сказал народный депутат.