Социалисты хотят вывезти экс-майора Мельниченко из Украины

Заместитель председателя Временной следственной комиссии Верховной Рады по делу Георгия Гонгадзе Василий СИЛЬЧЕНКО принял решение принять безотлагательные меры безопасности в отношении важного свидетеля по делу Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, а именно - способствовать его срочному выезду за пределы Украины.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Социалистической партии Украины.

В.СИЛЬЧЕНКО заявил, что это решение он принимал, исходя из материалов, которые он получил и которые подтверждают реальную угрозу для Н.МЕЛЬНИЧЕНКО. Эти материалы уже находятся в Генеральной прокуратуре Украины.

По убеждению депутата, есть все основания считать, что опасность, которая постояно существовала для жизни и здоровья главного свидетеля по делу Г.Гонгадзе, приобрела конкретные признаки.

"Дело Гонгадзе не будет расследоваться до тех пор, пока не будут приняты конкретные меры безопасности в отношении главных свидетелей по делу и людей, к нему причастных, в том числе следователей", - убежден народный депутат. "Также необходимо расследовать и установить, кто непосредственно является источником опасности для МЕЛЬНИЧЕНКО", - считает В.СИЛЬЧЕНКО.

Он также обратил внимание, что во время его командировки по делу Временной следственной комиссии (вместе с народными депутатами Николаем ЗАМКОВЕНКО и Юрием МИРОШНИЧЕНКО) в США государственные структуры США подтвердили, что имеют информацию об угрозе жизни Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, и что опасность исходит непосредственно с Украины.

Правоохранительные органы США, под защитой которых находится Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, четыре раза предупреждали его о такой угрозе.

"Создается впечатление, что все попытки выяснить, кто именно готовил покушение на МЕЛЬНИЧЕНКО, или не расследуются компетентными органами в Украине, или умело блокируются", - заявляет народный депутат.

Как сообщал УНИАН, в январе с.г. бывший майор госохраны Н.МЕЛЬНИЧЕНКО снова приехал в Украину.