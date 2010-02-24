У Луценко считают, что регионалы повторяют ошибки Ющенко

Народный депутат от «Народной самообороны» Юрий ГРЫМЧАК сомневается, что в Верховной Раде хватит голосов за отставку правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона».

«На следующей неделе парламент, скорее всего, не сможет проголосовать за отставку ТИМОШЕНКО, и она, если сочтет нужным, может остаться на посту премьера до лета», - сказал Ю.ГРЫМЧАК, напомнив, что «по закону нельзя предъявлять вотум недоверия Кабмину чаще, чем один раз за сессию».

«Не хватит голосов у «регионалов», - пояснил, в частности, свой прогноз член фракции НУ-НС.

Он добавил, что «регионалы» повторяют ошибки, которые в свое время делал Виктор ЮЩЕНКО вместе с другими представителями «помаранчевого» лагеря, когда второпях делались ничем не подтвержденные заявления».

«Потому что коалицию ПР «создавала» уже раз пять за последние две недели. И сейчас они так же говорят, что есть голоса за отставку правительства, но почему не предъявляют их. Что-то мудрят, считают на пальцах. Нет у них голосов ни на коалицию, ни на отставку правительства», - отметил Ю.ГРЫМЧАК.

«А сейчас ПР пытается сохранить лицо при плохой игре и осуществить психологическую атаку. Поскольку они ошибочно считают, что так им легче навербовать новых сторонников в парламенте», - резюмировал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, в Партии регионов заявляли, что рассмотрение проекта постановления о выражении недоверия правительству планируется внести в повестку дня одного из очередных заседаний парламента.