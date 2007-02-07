Закон про императивный мандат сплотит ряды витренковцев

В Луганском облсовете считают, что вступление в силу закона об императивном мандате не повлияет на политический состав совета.

Об этом корреспонденту УНИАН заявили в орготделе Луганского областного совета.

Как рассказали в орготделе, из 120 областных депутатов - 100 регионалов, 7 – коммунистов, 5 – бютовцев и 8 членов ПСПУ. Ни один из них своих фракций не покидал. Аналогичная картина и в Луганском горсовете: из 76 депутатов, 61 – регионал, 4 – коммуниста, 4 – бютовца и 7 – членов ПСПУ.

По словам депутата Луганского горсовета, члена КПУ Наталии МАКСИМЕЦ, наиболее неустойчивой в городском совете является фракция ПСПУ и подписание Президентом закона об императивном мандате будет способствовать ее стабильности. По ее оценке, в целом по области перебежчиков среди депутатов-коммунистов нет и такая проблема для них не существует.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации БЮТ, 6 партийцев были исключены из рядов, но еще в сентябре, и эти исключения были связаны не с переходами, а с несоблюдением партийной дисциплины.