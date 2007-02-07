Янукович вызвал трёх нашеукраинцев - глав областных администраций

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с председателями Запорожской, Житомирской и Сумской облгосадминистраций актуальные вопросы развития этих регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, сегодня В.ЯНУКОВИЧ провел рабочие встречи с председателями областных государственных администраций: Запорожской – Евгением ЧЕРВОНЕНКО, Житомирской – Юрием ПАВЛЕНКО и Сумской – Павлом КАЧУРОМ.

Во время встречи Е.ЧЕРВОНЕНКО доложил премьер-министру о состоянии дел в Запорожской области. В частности, он отметил, что благодаря конструктивному сотрудничеству облгосадминистрации и областного совета обеспечена высокая динамика экономического роста в реальном секторе. Прирост объемов производства в промышленности Запорожской области по итогам 2006 года составил 9,5%, что в 2,5 раза выше, чем в позапрошлом году.

Руководитель Запорожской области заверил премьер-министра, что облгосадминистрация держит на постоянном контроле состояние расчетов за потребленные энергоносители и жилищно-коммунальные услуги.

Е.ЧЕРВОНЕНКО также информировал В.ЯНУКОВИЧА о важнейших проблемах, которые сегодня существуют в регионе, среди которых строительство моста через Днепр, водообеспечение населенных пунктов, высокий уровень энергозатрат наиболее мощных предприятий области.

Во время встречи с председателем Житомирской облгосадминистрации речь шла о подготовке проекта Соглашения между Кабинетом Министров, Житомирской областной государственной администрацией и областным советом.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Соглашение должно способствовать решению основных проблем развития Житомирской области через согласованную долгосрочную политику как на центральном, так и на региональном уровнях. В частности, этот документ должен способствовать развитию промышленности и инфраструктуры в регионе, привлечению инвестиций. Планируется, что Соглашение начнет действовать с 2008 года. Премьер-министр поручил создать совместную рабочую группу по подготовке этого документа.

Председатель Сумской облгосадминистрации П.КАЧУР доложил премьер-министру о социально-экономической ситуации в регионе, Плане действий на 2007 год и Стратегии развития Сумской области на среднесрочную перспективу.