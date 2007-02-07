Ехануров утверждает, что Тимошенко договаривается с Медведчуком

Народный депутат, член фракции «Наша Украина» Юрий ЕХАНУРОВ не исключает, что уже в ближайшее время может состояться объединение партии «Батьківщина» с Социал-демократической партией Украины (объединенной) в единую политическую силу, которая будет работать на левом спектре.

Об этом он заявил сегодня во время круглого стола «Какая партия нам нужна?».

«На базе партии «Батьківщина» можно создать социал-демократическую силу, для этого им надо объединиться с СДПУ(о), что они сейчас и делают. Работа ведется», - сказал народный депутат.

Ю.ЕХАНУРОВ также отметил, что через год-два эта серьезная политическая сила будет работать на левом спектре. «И коммунистов не будет, и социалистов подметут», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.