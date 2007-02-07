Лукашенко подозревает, что Путин не умеет считать до 10

Россия потеряет европейский рынок в случае строительства нефтепровода в обход белорусской территории.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Белорусского государства, такое мнение Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО высказал в интервью информационному агентству Рейтер.

«Только люди, не умеющие считать до десяти, способны использовать подобные маршруты. Этот путь в два раза России будет дороже. Во-вторых, надо иметь в виду позицию европейцев в отношении того, что перегруженная Балтика наводняется еще и нефтью. Но в конце концов это их дело, их право (России - УНИАН). Мы поставили задачу – диверсификация поставок в Беларусь», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси уверен, что «найдутся желающие компании, которые поставят в страну нефть», и которые будут участвовать в приватизации белорусских предприятий. «Найдутся компании, которые придут на наши предприятия со своей нефтью, но это будет самая большая опасность для России, так как это приведет к потере традиционных для Российской Федерации европейских рынков. Если сюда придут другие компании, которые поставят нефть и продадут нефтепродукты, Россия будет отсечена от европейского рынка. Но я не думаю, что так может быть. Я уверен, что в России и в бизнесе, и в политике здравый смысл возобладает, и Российская Федерация вернется в Беларусь тех принципах сотрудничества, на которых оно строилось», - пояснил он.

А.ЛУКАШЕНКО добавил, что Беларусь готова к сотрудничеству с Россией на прежних принципах, но России «надо отказаться от своей сверхдержавности и попыток смотреть на нас свысока как на младшего брата».