Балогу преследует тень Медведчука

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА расценивает уголовное дело в отношении его брата Павла БАЛОГИ как метод политической борьбы.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге В.БАЛОГА напомнил, что в 2001 году в отношении него лично было возбуждено 8 уголовных дел, которые потом все были закрыты из-за отсутствия состава преступления.

В.БАЛОГА отметил, что уголовное дело, которое сегодня реанимируют в Шевченковском райсуде Киева, было закрыто в 2000 году.

«Скажу вам как человек: каждому из вас было бы неприятно, если бы искали проблемы, которых не существует», - сказал В.БАЛОГА. Он добавил, что в настоящее время мы живем в демократическом обществе, и выразил убеждение, что возвращение к тем методам, «которые были на первом месте у Виктора МЕДВЕДЧУКА (бывшего главы Администрации Президента Леонида КУЧМЫ) и брать их на вооружение, я считаю, что это никакого результата абсолютно не даст».

Глава Секретариата подчеркнул, что недопустимо втягивать в политические процессы семьи родных и близких. В то же время он отметил, что в этом деле точку должен поставить суд.

На прошлой неделе некоторые СМИ со ссылкой на пресс-службу Социалистической партии Украины сообщали, что "2 февраля в 14.00 в Шевченковском суде Киева судья ТЕЛЬНИК будет рассматривать иск Павла БАЛОГИ, брата руководителя Секретариата Президента, относительно возбуждения Генпрокуратурой уголовного дела по факту контрабанды".

"Материалы дела были получены СБУ и переданы ГПУ в ходе оперативно-следственных действий по бывшему заместителю начальника следственного управления СБУ полковнику ГЕРАСИМЕНКО", - говорилось в сообщении.

Как отмечала пресс-служба СПУ, несколько лет назад уголовное дело в отношении Павла БАЛОГИ было закрыто из-за отсутствия доказательств.

"Однако недавно проведенный обыск в гараже бывшего сотрудника СБУ позволил прокуратуре снова возобновить уголовное дело", - сообщала пресс-служба СПУ.

"По некоторым данным, на суд, следственное управление Генеральной прокуратуры и на СБУ оказывается давление со стороны Секретариата Президента с целью "похоронить" дело в отношении брата Виктора БАЛОГИ", - заявляли в СПУ.