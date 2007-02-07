Ющенко заменил Сторожука на Мокриди

Текст Указа размещен на сайте главы государства

Татьяна МОКРИДИ Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом назначил Татьяну МОКРИДИ членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом назначил Татьяну МОКРИДИ членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Текст Указа размещен на официальном сайте главы государства. Предыдущая должность Т.МОКРИДИ - руководитель информационного департамента “Нашей Украины”. Другим своим Указом Президент освободил Юрия СТОРОЖУКА от должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в связи с представлением им заявления об отставке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter