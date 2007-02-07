Ющенко заменил Сторожука на Мокриди
15:45, 07 февраля 2007Политика
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Текст Указа размещен на сайте главы государства
|Татьяна МОКРИДИ
Текст Указа размещен на официальном сайте главы государства.
Предыдущая должность Т.МОКРИДИ - руководитель информационного департамента “Нашей Украины”.
Другим своим Указом Президент освободил Юрия СТОРОЖУКА от должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в связи с представлением им заявления об отставке.
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