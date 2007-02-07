Ющенко заменил Сторожука на Мокриди

15:45, 07 февраля 2007
Политика
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Текст Указа размещен на сайте главы государства

Татьяна МОКРИДИ
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом назначил Татьяну МОКРИДИ членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Текст Указа размещен на официальном сайте главы государства.

Предыдущая должность Т.МОКРИДИ - руководитель информационного департамента “Нашей Украины”.

Другим своим Указом Президент освободил Юрия СТОРОЖУКА от должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в связи с представлением им заявления об отставке.

 

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