В МИД думают, что с Порошенко не все так просто

Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Андрей ДЕЩИЦА считает упрощенным подходом предположения некоторых СМИ о том, что народному депутату Петру ПОРОШЕНКО запретили въезд в Россию в ответ на запрет въезда в наше государство Константину ЗАТУЛИНУ и Владимиру ЖИРИНОВСКОМУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ДЕЩИЦА сказал, отвечая на вопрос журналистов.

«Я думаю, что это очень упрощенный подход. Я думаю, что есть настоящие причины тому, и российская сторона предоставит нам обоснованные ответы», - сказал он.

При этом А.ДЕЩИЦА отметил, что в каждой стране, в частности и в Украине, и в России, существует практика, что решения, которые принимаются соответствующими службами относительно нежелательного въезда тех или иных лиц, не комментируются, то есть имеются причины, почему этих лиц не пускают, и эти причины не обязательно становятся публичными.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины обратилось к внешнеполитическому ведомству России с просьбой разъяснить информацию, появившуюся в СМИ относительно запрета на въезд в Россию народному депутату П.ПОРОШЕНКО.

По данным газеты “Коммерсант-Украина”, 3 февраля П.ПОРОШЕНКО было отказано в пересечении границы России. Инцидент случился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, где П.ПОРОШЕНКО, который прибыл чартерным рейсом с частным визитом, якобы сообщили, что он объявлен персоной нон-грата и въезд в страну ему запрещен.