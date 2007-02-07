Гриценко могут отставить из-за амбиций Мороза

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА не исключает отставки министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО, если «личные амбиции» председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА возьмут верх.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БАЛОГА сказал сегодня на брифинге, комментируя конфликт между А.МОРОЗОМ и А.ГРИЦЕНКО.

По словам В.БАЛОГИ, «если вопрос стоит о личных амбициях, а не об ответственности перед обществом, то все возможно».

Как сообщал УНИАН, находясь 24 января в Одессе, председатель Верховной Рады А.МОРОЗ сообщил, что направил в Кабинет министров письмо, в котором просит защитить интересы государства при распределении зданий и сооружений Одесского института Сухопутных войск. А.МОРОЗ также выразил надежду, что это имущество будет передано Министерству образования и науки.

25 января министр обороны А.ГРИЦЕНКО отметил, что заявление А.МОРОЗА о необходимости передачи имущества Одесского института сухопутных войск Министерству образования и науки является некомпетентным.

Сегодня перед началом заседания правительства премьер-министра Украины Виктор ЯНУКОВИЧ попросил А.ГРИЦЕНКО извиниться за высказывание в адрес А.МОРОЗА по поовду Одесского института Сухопутных войск.

В свою очередь, А.ГРИЦЕНКО высказал мнение, что просьба премьер-министра извиниться перед А.МОРОЗОМ не имеет политического подтекста. А.ГРИЦЕНКО также сказал, что считает исчерпанным свой информационный конфликт с А.МОРОЗОМ. «Я готов отозвать свое заявление, если первым свое заявление отзовет А.МОРОЗ, поскольку он первым сделал заявление», - сказал министр.