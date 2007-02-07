Верховная Рада мотивирует студентов к размножению

Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении проект Закона Украины “О внесении изменений в статью 11 Закона Украины „О содействии социальному становлению и развитию молодежи в Украине”.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 419 народных депутатов из 440 зарегистрированных в зале.

Законопроектом предлагается установить порядок, по которому молодые граждане, получившие за счет средств государственного или местных бюджетов льготные долгосрочные кредиты для получения образования в высших учебных заведениях, будут платить кредит с процентной ставкой в размере 3% годовых от суммы задолженности по кредиту. В случаях, если молодой человек-должник имеет:

- одного ребенка, то он освобождается от уплаты процентов за пользование вышеупомянутым кредитом;

- двух детей, то он освобождается от уплаты процентов за пользование вышеупомянутым кредитом и за счет бюджетных средств ему погашается 25% суммы обязательств по кредиту;

трех и больше детей, то он освобождается от уплаты процентов за пользование вышеупомянутым кредитом и за счет бюджетных средств ему погашается 50% суммы обязательств по кредиту.