Ющенко объединит все ветви власти, если терпения хватит

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявил, что национальный круглый стол, инициированный главой государства, должен состояться в любом случае.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.БАЛОГА высказал на брифинге для прессы.

По его словам, круглый стол должен состояться «при любой погоде».

Председатель Секретариата Президента убежден, что круглые столы должны происходить. «Президент будет делать все для того, чтобы сплотить политикум, элиту, все ветви власти ради спокойствия всего украинского общества. Я считаю, что Президент, если имеет для этого терпение, должен объединить все ветви власти», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля на брифинге для прессы глава государства сообщил, что инициирует создание рабочей группы по подготовке проведения 25 февраля национального круглого стола.