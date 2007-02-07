В Секретариате Президента закон о Кабмине считают юридической подделкой

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА называет уголовным преступлением принятие и обнародование закона о Кабинете министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге для СМИ.

В.БАЛОГА еще раз отметил, что 5 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил в Конституционный Суд представление об отмене в целом закона о Кабинете министров, а не отдельных его положений, как трактуют некоторые политики и масс-медиа.

«Основанием стало нарушение процедуры принятия и вступления в силу закона. Речь идет об игнорировании конституционного принципа верховенства права», - подчеркнул В.БАЛОГА, добавив, что обнародованный закон убедительно засвидетельствовал, как в украинском политикуме нарушаются договоренности и обязательства.

Он напомнил, что Президент, премьер-министр и председатель ВР договаривались совместно разрабатывать соответствующий законопроект. «Эта договоренность была публично объявлена и так же публично нарушена», - сказал глава Секретариата.

В.БАЛОГА назвал “махинациями” разработку, принятие и обнародование закона о Кабмине, а сам закон – «юридической подделкой».

Как сообщал УНИАН, 19 января Президент Украины В.ЮЩЕНКО повторно воспользовался правом вето к закону о Кабмине, который был принят ВР 12 января путем преодоления президентского вето.

2 февраля после опубликоания закона о Кабинете министров в газетах "Голос України" и "Урядовий кур’єр" закон официально вступил в силу.

Президент Украины В.ЮЩЕНКО 6 февраля обратился в Конституционный Суд Украины с представлением о признании неконституционным Закона Украины «О Кабинете Министров Украины».