Гриценко и Янукович провели 10 минут тет-а-тет

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что просьба премьер-министра Украины ЯНУКОВИЧА извиниться перед председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ не имеет политического подтекста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«По моей инициативе после выступления премьер-министра состоялся 10-минутный разговор по общим этическим вопросам взаимоотношений с Верховной Радой и обсуждались пути, каким образом министр должен реагировать на несправедливые обидные заявления, поскольку это уже проблема не только А.ГРИЦЕНКО», - сказал он.

При этом министр обороны считает, что премьер-министр уважает право каждого министра реагировать. «Он (В.ЯНУКОВИЧ) пытается удержать тот хрупкий баланс, который сложился с ВР», - добавил он.

А.ГРИЦЕНКО также считает исчерпанным свой информационный конфликт с председателем ВР Александром МОРОЗОМ.

«Я готов отозвать свое заявление, если первым свое заявление отзовет А.МОРОЗ, поскольку он первым сделал заявление», - подчеркнул он.

Кроме того, министр обороны не стал комментировать заявление Коммунистической партии Украины о том, что А.ГРИЦЕНКО развалил армию. «Не на все заявления нужно реагировать. Министр обороны начинает свой день с работы, а не с поводов для заявлений», - сказал он.

А.ГРИЦЕНКО добавил, что готов отчитываться о своей деятельности перед парламентом «столько, сколько будет нужно».

Как сообщал УНИАН, находясь 24 января в Одессе, председатель Верховной Рады А.МОРОЗ сообщил, что направил Кабинету министров письмо, в котором просит защитить интересы государства при распределении зданий и сооружений Одесского института Сухопутных войск. А.МОРОЗ также выразил надежду, что это имущество будет передано Министерству образования и науки.

25 января министр обороны А.ГРИЦЕНКО отметил, что заявление А.МОРОЗА о необходимости передачи имущества Одесского института сухопутных войск Министерству образования и науки является некомпетентным.

26 января Фракция Социалистической партии Украины обратилась к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ и Министерству обороны с просьбой дать официальные объяснения по факту оскорблений министра обороны А.ГРИЦЕНКО в адрес А.МОРОЗА.

Сегодня перед началом заседания правительства В.ЯНУКОВИЧ попросил А.ГРИЦЕНКО извиниться за высказывания в адрес А.МОРОЗА относительно Одесского института Сухопутных войск.