Партия регионов сядет с Ющенко за стол при двух условиях

Партия регионов поддерживает идею проведения "круглого стола" при участии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и представителей политической элиты Украины, но при условии соблюдения двух моментов. Как сообщает официальный сайт Партии регионов, об этом сказала лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА.

Во-первых, регионалы требуют четкого определения цели "круглого стола", а также круга вопросов, которые на нем будут рассмотрены. "Только при согласованном сценарии можно проводить «круглый стол", - подчеркнула Р.БОГАТЫРЕВА.

Вторым условием регионалов, как отметила Р.БОГАТЫРЕВА, является наличие развернутых инициатив со стороны Президента. "Мы ждем инициатив от Президента, а у него пока сегодня ультимативный набор. Эти вопросы мы не будем рассматривать в ходе обсуждения", - отметила она и добавила, что за "круглый стол" все его участники должны садиться на равных условиях.

Как сообщал УНИАН, 10 января Президент Виктор ЮЩЕНКО, председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ договорились о проведении в Украине 14 февраля круглого стола по подготовке "дорожной карты" выполнения Универсала национального единства.

В то же время 29 января Президент выдвинул ряд условий для проведения национального круглого стола. В частности, он отметил необходимость согласования позиций по закону о Кабинете Министров, отказа от отмены должности секретаря СНБО, инициативы относительно закона о Президенте Украины и нового закона об основах внешней и внутренней политики.

Между тем В.ЯНУКОВИЧ 1 февраля заявил, что определится относительно своего участия в национальном круглом столе после получения официальных предложений. «Мы еще не обсуждали вопрос проведения круглого стола. После того, как поступят официальные предложения и условия этого круглого стола, мы их обсудим в соответствующем политическом кругу, скорее всего, в коалиции», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

5 февраля на брифинге для прессы глава государства сообщил, что инициирует создание рабочей группы по подготовке проведения 25 февраля национального круглого стола.

В.ЮЩЕНКО отметил, что до 15 февраля нужно сформировать рабочую группу, в которую будут входить представители правительства, Верховной Рады, Секретариата Президента и представители различных общественных объединений. Эта группа на протяжении 3-4 дней должна согласовать структуру и процедуру проведения круглого стола и «ориентировочно где-то в районе 22-25 февраля выйти с инициативой возможности проведения круглого стола», - сказал В.ЮЩЕНКО.