БЮТ предлагает Нашей Украине разобраться чувствах

Фракция БЮТ удивлена позицией фракции «Наша Украина» относительно сбора подписей под представлением в Конституционный Суд по поводу незаконности закона об императивном мандате для депутатов местных советов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил заместитель лидера фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

«Мне кажется, что коллегам надо сначала разобраться в своих чувствах, и только после этого формировать свою позицию», - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что такая инициатива фракции «Наша Украина» является странной, и ввиду того, что БЮТ и «Наша Украина» подписали соглашение о сотрудничестве и единой позиции относительно важных вопросов, «чернила еще не высохли, а нам становится уже известно, что кто-то собирает подписи», - сказал он.

Как сообщалось ранее, 5 февраля 2007 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал принятый 12 января 2007 года Верховной Радой Украины Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно статуса депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», которым внедрен императивный мандат для депутатов местных советов.

Между тем глава государства отметил, что подписал данный закон исходя из того, что его поддержали большое количество депутатов – 362. В то же время В.ЮЩЕНКО заметил, что считает данный закон недемократичным.