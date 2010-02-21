Кусок льда убил женщину в Киеве

Городская власть Киева предупреждает киевлян о сложных погодных условиях, в результате которых появилась проблема образования сосулек и обледенений на крышах домов. Как результат, в период дождя и повышения температуры, существует опасность падения сосулек и обледенений с крыш.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, власть города «предпринимает все необходимые меры для ликвидации последствий ситуации, которая сложилась: в каждом районе созданы бригады из очистки крыш от сосулек, привлечена имеющаяся спецтехника оперативных служб, поставлено в известность всех балансосодержателей о необходимости срочной очистки домов от сосулек, опасные места ограждены сигнальными лентами, жители предупреждены соответствующими объявлениями».

Это сообщение появилось после того, как сегодня, 21 февраля, имел место случай травмирования человека с летальным исходом.

«Это произошло возле Национального государственного транспортного университета, который является государственной собственностью и подчиняется Министерству образования и науки Украины. Не обратив внимание на сигнальную ленту, которая ограждала территорию учебного заведения, двое граждан прошли мимо предупредительного знака и попали под глыбу льда, упавшую с крыши Национального государственного транспортного университета, в результате чего одна женщина получила тяжелую травму, несовместимую с жизнью», - отметили в пресс-службе.

«Ввиду этих обстоятельств, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ снова обращается к киевлянам с просьбой быть очень осторожными, обращать внимание на предупредительные знаки и обходить опасные зоны», - отмечается в сообщении.

Одновременно КГГА напоминает, что в соответствии с «Законом о благоустройстве», ответственность за содержание дома несет балансосодержатель. «В данном случае – это руководство Национального государственного транспортного университета, который подчинен Министерству образования и науки Украины. Потому и ответственность за данный случай несет руководство университета и профильное министерство», - убеждены в КГГА.

Столичная мэрия обратилась в Кабинет министров, к министерствам и ведомствам, руководителям государственных предприятий с просьбой своими актами срочно усилить требования к содержанию домов, которые находятся на балансе государственных органов власти, предприятий и учреждений.

«КГГА обращается к прокуратуре города, Генеральной прокуратуры расследовать каждый такой случай и привлечь к ответственности виновных», – отмечается в сообщении.