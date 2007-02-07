МИД просит Россию объяснить инцидент с Порошенко

Министерство иностранных дел Украины обратилось к внешнеполитическому ведомству России с просьбой разъяснить информацию, появившуюся в СМИ относительно запрета на въезд в Россию народному депутату Петру ПОРОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Андрей ДЕЩИЦА.

“Действительно, в СМИ появилась такая информация, и в связи с этим мы обратились в МИД России с просьбой разъяснить это дело”, - сказал А.ДЕЩИЦА.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе П.ПОРОШЕНКО, после появления в масс-медиа информации относительно запрета П.ПОРОШЕНКО на въезд на территорию Российской Федерации, “ мы обратились в посольство России в Украине и к послу Украины в Российской Федерации”.

“Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Олег ДЁМИН отметил, что посольство не имеет никакой официальной информации ни о факте ограничения въезда, ни о каких-либо причинах запрета на въезд Петра ПОРОШЕНКО”, - отмечает пресс-служба. И добавляет, что комментарии по этому поводу пресс-службой будут предоставляться после появления официальных разъяснений со стороны соответствующих учреждений.

Как пишет газета “Коммерсант-Украина”, 3 февраля П.ПОРОШЕНКО было отказано в пересечении границы России. Инцидент произошел в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, где П.ПОРОШЕНКО, который прибыл чартерным рейсом с частным визитом, якобы сообщили, что он объявлен персоной нон-грата и въезд в страну ему запрещен.