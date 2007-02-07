Янукович прибавил, вычел и спрашивает ”а где остальное?”

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет политической игрой принятие закона о запрете разгосударствления НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, открывая заседание правительства.

«Это чисто политическая игра. У нас есть все законы, они давно приняты, и ничего он (принятый закон – УНИАН) не дал», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что в ходе переговоров с РФ никогда не обсуждался вопрос о действующей газотранспортной системе Украины.

«Мы вели переговоры о строительстве участка «Богородчаны – Ужгород», но его можно строить только тогда, когда будет дополнительный ресурс прокачки газа. Когда нет ресурса - а его может дать только Россия - нет смысла в строительстве», - подчеркнул он.

В этой связи В.ЯНУКОВИЧ упомянул аналогичный пример по строительству участка «Одесса-Броды». «Сколько лет он стоял, потому что не было ресурсов?», - сказал он.

Глава правительства также считает перспективным углубление сотрудничества с Россией в топливно-энергетической сфере, исходя из увеличивающегося потребления газа в Европе. «Потребление газа в Европе увеличивается до 100 млрд. куб. метров. А возможные пути поставок – Украина, Беларусь, через Турцию – 16 млрд. куб. метров, и новое направление по дну Балтийского моря в Германию – но это только 30 млрд. А где все остальное? Нам нужно смотреть вперед и отстаивать дружеские партнерские отношения с нашими стратегическим партнерами, а не заниматься политиканством и не наносить вред государству и народу», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Верховная Рада Украины приняла закон, которым запрещается отчуждение имущества НАК «Нафтогаз Украины» и газотранспортной системы Украины.