От Ющенко требуют не дать России провести в Севастополе военный парад

Народный Рух Украины требует от Президента и правительства отказать российской стороне в проведении в Севастополе военного парада ко Дню Победы с привлечением оружия и военной техники.

Об этом говорится в переданно УНИАН заявлении НРУ.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, издав без предварительного согласования с Президентом и правительством Украины распоряжение о проведении в мае 2010 г. военного парада в ряде российских городов, в том числе и в украинском Севастополе, “подчеркнул свое пренебрежительное отношение к нашему самостоятельному государству”, убеждены в Народном Рухе.

По мнению членов НРУ, это не будет способствовать конструктивным двусторонним отношениям и может привести к усилению напряженности в Крыму.

Народный Рух Украины квалифицирует подобные действия как “посягательство со стороны России на суверенитет нашего государства, неуважение к международному праву и пренебрежение условиями временного пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины”.

НРУ подчеркивает, что по Соглашению между Украиной и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины от 28 мая 1997 года российская сторона взяла на себя четкие обязательства соблюдать его требования и законодательство Украины, в частности, “обязательное согласование всех передвижений, связанных с деятельностью воинских формирований ЧФ РФ вне мест их дислокации”.

Народный Рух Украины также обращает внимание на “беспорядок и беззаконие, царящие на российском Черноморском флоте, в частности, дерзкие неоднократные перевозки крылатых ракет, других взрывоопасных предметов без согласований и соблюдения мер безопасности, создание аварийных ситуаций в акватории Севастопольской бухты и др”.

В то же время НРУ призывает Президента, Кабинет министров Украины, Министерство обороны провести торжественное прохождение украинских войск в городе Севастополе.

Как сообщал УНИАН, Президент России Д.МЕДВЕДЕВ накануне распорядился провести 9 мая 2010 г. в 10 часов по московскому времени военные парады с привлечением оружия и военной техники в городах - Владикавказе, Воронеже, Ростове-на-Дону и в Севастополе (по согласованию с украинской стороной).