Иск Тимошенко ВАСУ оставил без рассмотрения

Высший административный суд Украины оставил без рассмотрения иск кандидата на пост Президента Украины, премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно признания противоправными действий, бездеятельности и решения Центральной избирательной комиссии об установлении официальных результатов президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обнародованном сегодня решении ВАСУ.

В частности, Высший адмінсуд оставил без рассмотрения иск в связи с тем, что истец подал ходатайство об отзыве этого иска.

Решение суда вступает в силу с момента обнародования и обжалованию не подлежит.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Ю.ТИМОШЕНКО подала в Высший административный суд Украины исковое заявление относительно незаконности протокола ЦИК об установлении официальных результатов выборов главы государства.

17 февраля ВАСУ открыл производство по административному делу по иску Ю.ТИМОШЕНКО к Центризбиркому. Постановлением суда определено, что исковое заявление было подано в установленный законом срок, и оно отвечает требованиям ст. 106 Кодекса административного судопроизводства Украины.

В тот же день Высший административный суд частично удовлетворил ходатайство о принятии мер по обеспечению административного иска Ю.ТИМОШЕНКО и остановил действие решения ЦИК об установлении результатов повторного голосования по выборам Президента и избрании Виктора ЯНУКОВИЧА главой государства до окончания рассмотрения данного административного дела.

Сегодня Ю.ТИМОШЕНКО отозвала из ВАСУ свой иск к Центризбиркому. Она обвинила коллегию судей в нежелании установить объективную истину по делу и в формальном подходе к рассмотрению иска.