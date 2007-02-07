Янукович требует от Гриценко публичных извинений

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ просит министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО извиниться за высказывания в адрес председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА относительно Одесского института Сухопутных войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня перед началом заседания правительства.

«Я, например, не понимаю, Анатолий Степанович (ГРИЦЕНКО), когда Вы в очередной раз делаете замечание, например, по отношению к председателю Верховной Рады, которые не отвечают действительности, которые не отвечают уровню отношений Кабинета Министров и Верховной Рады», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Я просил бы этого не делать. Если у Вас есть позиция, нам можно с Вами всегда в любое время суток переговорить и выяснить, как идет процесс», - добавил премьер.

Он напомнил, что вопрос о передаче земель Одесскому институту Сухопутных войск рассматривает правительственная комиссия во главе с вице-премьер-министром Украины Дмитрием ТАБАЧНИКОМ при участии местной власти.

«Председатель ВР, безусловно, имеет прямое отношение к этому вопросу, но выяснять отношения через СМИ и выражать точку зрения в оскорбительной форме не нужно. Я Вам делаю замечание, и просил бы Вас публично извиниться перед Александром Александровичем (МОРОЗОМ). Мы поговорим…», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он подчеркнул, что это касается всех министров, чтобы «мы уважали друг друга и уважали те институты, с которыми мы работаем».

Премьер подчеркнул, что отношения между должностными лицами не должны мешать решению конкретных вопросов во многих направлениях.

Как сообщал УНИАН, находясь 24 января в Одессе, председатель Верховной Рады А.МОРОЗ сообщил, что направил Кабинету министров письмо, в котором просит защитить интересы государства при распределении зданий и сооружений Одесского института Сухопутных войск. А.МОРОЗ также выразил надежду, что это имущество будет передано Министерству образования и науки.

25 января министр обороны А.ГРИЦЕНКО отметил, что заявление А.МОРОЗА о необходимости передачи имущества Одесского института сухопутных войск Министерству образования и науки является некомпетентным. «Такие заявления А.МОРОЗА являются абсолютно безосновательными, некомпетентными и оскорбительными. Такими заявлениями председатель ВР фактически засвидетельствовал непонимание распределения полномочий между ветвями власти», - сказал А.ГРИЦЕНКО. Он отметил, что не ВР, а Кабмин совместно с местной властью Одессы будут решать имущественные вопросы Одесского института Сухопутных войск.

26 января Фракция Социалистической партии Украины обратилась к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ и Министерству обороны с просьбой дать официальные объяснения по факту оскорблений министра обороны А.ГРИЦЕНКО в адрес А.МОРОЗА.