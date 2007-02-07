Порошенко не пустили в Санкт-Петербург

Инцидент с народным депутатом Украины можно считать ответной мерой российской стороны на зачисление в списки персон нон-грата депутатов госдумы Владимира Жириновского и Константина Затулина.

Информация о том, что в минувшую субботу народному депутату Петру Порошенко было отказано в пересечении границы Российской Федерации, появилась в Интернете еще в понедельник. Сообщалось, что инцидент произошел в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, где господину Порошенко, прибывшему чартерным рейсом с частным визитом, якобы сообщили, что он объявлен персоной нон-грата, в связи с чем въезд в страну ему запрещен. В течение последующих двух дней ни сам Петр Порошенко, ни МИД Украины, ни внешнеполитическое ведомство РФ эту информацию не комментировали. Между тем факт того, что господину Порошенко запретили въезд на территорию России, вчера подтвердил высокопоставленный источник в посольстве Российской Федерации на Украине. "Этот инцидент действительно имел место", – сообщил источник. При этом собеседник отдельно подчеркнул, что по отношению к Петру Порошенко нельзя применить термин "персона нон-грата", так как такой статус может быть присвоен только дипломатам. "Скорее всего, причина в том, что господин Порошенко находится в списке лиц, чей въезд на территорию России нежелателен", – рассказали в посольстве.

Стоит отметить, что такие списки существуют в любом государстве. К лицам, чей въезд нежелателен, относятся три категории граждан: замеченные в антигосударственной деятельности, совершившие на территории принимающего государства преступление, доказанное судом, или если иностранный гражданин находится в международном розыске.

Согласно международной практике пограничные службы не обязаны объяснять лицам, находящимся в списках нежелательных персон, о причинах, по которым им запрещается въезд на территорию того или иного государства. При этом, даже если указанное лицо занимает достаточно высокое положение и пользуется в поездках дипломатическим паспортом, принимающая сторона имеет право не уведомлять министерство иностранных дел и прочие представительства страны, которую оно представляет, о случаях подобных отказов. Впрочем, при желании лицо, получившее официальный отказ в прохождении паспортного контроля, имеет право оспорить в суде действия пограничных служб принимающего государства.

В некоторых случаях спецслужбы различных стран заранее обмениваются информацией о включении того или иного лица в такой список. Между тем вчера в Службе безопасности Украины не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об отказе Петру Порошенко во въезде на территорию Российской Федерации. "Мы не занимаемся наблюдением за передвижениями граждан Украины за пределами страны", – сообщила пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко. В МИД Украины вчера также сообщили, что никакой информации об инциденте к ним не поступало. "Если граждане Украины, в том числе народные депутаты, не обращаются в наши консульства, российские спецслужбы не обязаны нам ничего сообщать и в данном случае не сообщали", – заявил руководитель пресс-службы Андрей Дещица. Сам Петр Порошенко отказал вчера в каких-либо комментариях относительно случившегося.

Следует напомнить, что список лиц, чей въезд в страну нежелателен, имеется и в Украине. Над его составлением совместно работают МИД и СБУ. В частности, из российских граждан в него вошли депутат госдумы Константин Затулин и первый вице-спикер госдумы Владимир Жириновский. По имеющейся информации, 22 декабря 2006 года в ходе визита президента Владимира Путина в Украину глава российского государства лично обращался к Виктору Ющенко с просьбой посодействовать в исключении из списка персон нон грата этих политиков. Отказ во въезде на территорию России Петру Порошенко в минувшую субботу, возможно, является ответом российской стороны на отсутствие реакции со стороны украинского МИДа и СБУ на пожелания Владимира Путина.

Обком со ссылкой на КоммерсантЪ-Украина