ВАСУ продолжит рассмотрение иска Тимошенко завтра

В заседании Высшего административного суда Украины по иску кандидата в президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО к Центральной избирательной комиссии объявлен перерыв до 9.30 20 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление сделал сегодня вечером председатель на заседании суда Александр НЕЧИТАЙЛО по завершении заслушивания объяснений члена ЦИК Михаила ОХЕНДОВСКОГО.