Литвин: инаугурацию можно отменить потом

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не видит препятствий в проведении 25 февраля инаугурации новоизбранного Президента, поскольку вряд ли Высший административный суд Украины отменит результаты выборов.

Об этом он заявил сегодня в интервью телеканала “Рада”.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что у ВАСУ есть два дня на рассмотрение жалобы Юлии ТИМОШЕНКО. “На протяжении двух дней суд должен вынести вердикт и это, думаю, состоится”, - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, если суд примет решение об отмене результатов решения, то Верховная Рада примет соответствующее решение об отмене инаугурации.

“Но, судя по оценкам, в том числе и из лагеря Юлии ТИМОШЕНКО, и также по оценкам международного содружества, они стоят на том, что суд не отменит решения ЦИК”, - сказал председатель ВР.