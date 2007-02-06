Иоффе: Закон об императивном мандате нужен слабым партиям

Председатель Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым мандатной, по депутатской этике, организации работы ВР и средствам массовой информации Григорий ИОФФЕ видит в императивном мандате как таковом "признаки тоталитаризма".

Об этом Г.ИОФФЕ сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН. По его словам, в большинстве парламентов мира не применяется императивный мандат, потому что это «тоталитарного характера прием». То есть, считает Г.ИОФФЕ, та политическая сила, которая инициирует такие вещи, «она как бы не уверена в своих собственных рядах или думает, что в ее рядах будет достаточно много предателей, перебежчиков".

В то же время, Г.ИОФФЕ считает, что закон об императивном мандате существенно не повлияет на работу крымского парламента, поскольку никаких "поползновений" по переходу из одной политической силы в другую там пока не наблюдалось. Как отметил Г.ИОФФЕ, он не видит никаких проблем для крымских депутатов в связи с подписанием этого закона, поскольку, по его словам, «у нас парламент (ВР АРК - УНИАН) по фракциям не структурирован: у нас еще не все политические силы, прошедшие в парламент, после выборов создали фракции". Если среди крымских парламентариев "и были какие-то поползновения, то они были внутрипартийные, и о них знают только партийные лидеры", сказал Г.ИОФФЕ.

Г.ИОФФЕ (член Партии регионов - УНИАН) отметил, что Партия регионов не инициировала закон об императивном мандате, поскольку в рядах этой силы "никакого перебежничества или предательства" не наблюдается, и поддержала бютовскую идею об императивном мандате для местных советов и ВР АРК только в связи "с известными событиями" в парламенте Украины.

Председатель постоянной комиссии ВР АРК также назвал "форменным безобразием" все разговоры о конституционности или неконституционности того или иного закона. «Законы не обсуждаются, а выполняются, а судить о конституционности или неконституционности должны не политики, не ораторы, а Конституционный Суд", - подчеркнул Г.ИОФФЕ.