У Тимошенко могут не остановиться на иске в ВАСУ

Заместитель руководителя парламентской фракции БЮТ Сергей СОБОЛЕВ не исключает возможности обращения в Верховный Суд в случае нарушения Высшим административным судом Украины процедур во время принятия решения по результатам рассмотрения иска кандидата в Президенты Юлии ТИМОШЕНКО к Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение С.СОБОЛЕВ высказал сегодня журналистам во время перерыва в судебном заседании ВАСУ.

«Все зависит от того, каким образом это решение будет сформулировано, то есть никто не исключает оснований для обращения в случае, если это будет нарушение административного кодекса. Закон определяет основания, когда можно это сделать. Я думаю, что это зависит от решения не по существу даже в этом случае – удовлетворили или не удовлетворили, а по факту того, не нарушен ли был административный кодекс», - сказал С.СОБОЛЕВ.

В то же время он напомнил, что в соответствии с изменениями, внесенными в избирательное законодательство, ВАСУ является последней инстанцией по рассмотрению исков, касающихся выборов.

«Но если брать мировую практику, то обращение в Верховный Суд отвечает мировой практике», - объяснил С.СОБОЛЕВ.