ВР отказала Симоненко в национализации

Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект Закона «О возвращении имущества базовых отраслей народного хозяйства, находящихся в собственности граждан и юридических лиц, в собственность государства (национализацию)», который был внесен лидером фракции КПУ Петром СИМОНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовали 34 народных депутата из 389 зарегистрированных в зале.

Проголосовали за законопроект в полном составе фракция КПУ, а также три народных депутата от Партии регионов, четверо от БЮТ и один от НУ-НС.

Данным законопроектом были определены порядок национализации, оценка имущества и порядок возмещения его стоимости, порядок передачи имущества в собственность государства.

Законопроектом также определялись основные принципы, порядок и условия национализации, органы, осуществляющие национализацию.