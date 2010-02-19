ВР отказала Симоненко в национализации
Законопроект собрал 34 голоса
Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект Закона «О возвращении имущества базовых отраслей народного хозяйства, находящихся в собственности граждан и юридических лиц, в собственность государства (национализацию)», который был внесен лидером фракции КПУ Петром СИМОНЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовали 34 народных депутата из 389 зарегистрированных в зале.
Проголосовали за законопроект в полном составе фракция КПУ, а также три народных депутата от Партии регионов, четверо от БЮТ и один от НУ-НС.
Данным законопроектом были определены порядок национализации, оценка имущества и порядок возмещения его стоимости, порядок передачи имущества в собственность государства.
Законопроектом также определялись основные принципы, порядок и условия национализации, органы, осуществляющие национализацию.