Руководителю офиса Ющенко дадут должность в МИД?

Руководителя офиса Президента Украины Руслана ДЕМЧЕНКО планируют назначить на должность заместителя министра иностранных дел Украины.

Об этом УНИАН сообщил источник в Кабинете министров.

Как известно, Р.ДЕМЧЕНКО является профессиональным дипломатом с 21-летним стажем работы на дипломатических должностях в Центральном аппарате МИД, зарубежных дипломатических учреждениях Украины (в США, Турции, Сербии и Черногории), в Главной службе внешней политики и Службе государственного протокола и церемониала Секретариата Президента Украины. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

В 2000-2003 гг. работал Генеральным консулом Украины в г. Стамбуле, в 2003-2005 гг. – в должности посла Украины в Сербии и Черногории.