Президенты Украины и Польши условились о встрече

Президенты Украины Виктор ЮЩЕНКО и Республики Польша Лех КАЧИНСКИЙ договорились провести в ближайшее время рабочую встречу на территории Польши.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, соответствующая договоренность была достигнута сегодня во время телефонного разговора, который состоялся по инициативе Президента Украины.

В.ЮЩЕНКО и Л.КАЧИНСКИЙ планируют обсудить вопрос энергетического сотрудничества, в том числе проведение по инициативе Польши энергетического саммита стран, заинтересованных в транспортировке нефти по маршруту Одесса - Броды в страны Евросоюза и в развитии этого нефтепровода от Бродов до Плоцка.

Также главы государств в ходе разговора обсудили результаты заседания Консультативного комитета Президентов Украины и Польши, которое состоялось в Одессе 1 февраля 2007 года под председательством руководителя Кабинета Президента Польши Эльжбеты ЯКУБЯК и заместителя главы Секретариата Президента Украины Александра ЧАЛОГО. Президенты высказались за проработку Плана действий по развитию украинско-польских отношений на 2007-2008 годы.

Кроме того, Президенты обсудили состояние подготовки к проведению футбольного чемпионата Евро-2012. Речь шла о взаимодействии двух стран с целью как можно более эффективно представить на заседании ФИФА совместную украинско-польскую заявку на проведение этого чемпионата.