Тимошенко шутит в суде: мне все сначала рассказывать?

В заседании Высшего административного суда Украины, который рассматривает иск кандидата в Президенты Юлии ТИМОШЕНКО к Центральной избирательной комиссии относительно объявления результатов выборов, объявлен 10-минутный перерыв из-за незначительных сбоев в работе системы аудиозаписи.

Как передает корреспондент УНИАН, это случилось во время выступления Ю.ТИМОШЕНКО, которая обосновывала свои исковые требования.

Ю.ТИМОШЕНКО выступала почти час, но судья прервал ее, сказав, что возникли определенные проблемы со звуком, и в заседании нужно сделать перерыв для проверки.

В ответ Ю.ТИМОШЕНКО, шутя сказала: «Мне все сначала рассказывать?».